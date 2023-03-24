Boulevard Depo рассказал о том, как познакомился с i61

В интервью журналу «Правила жизни» Boulevard Depo ответил на несколько вопросов фанатов.

О том, почему на обложках всех релизов у него искажено лицо: «Мне не нравится мое лицо. (Смеется.) В связи с этим я его постоянно коверкаю и издеваюсь над ним на обложках. Обложки с лицом артиста заходят публике лучше, поэтому я выбрал такую стратегию».

О знакомстве с i61: «С Федей я познакомился во дворе школы №39, там была большая легальная стенка, на которой все рисовали.

И я постоянно на аутлайнах видел надписи: "i61". У меня был вопрос: кто рисует на чужом граффити, что за дела? А потом я с ним познакомился, встретились, пообщались. И первое впечатление было очень хорошим».

О своих словах о том, что пора учить китайский: «Я имел в виду, что уже смысла нет, в общем-то, учить как международный язык английский, потому что ребята прямо-таки сдают позиции. Разворачиваемся на Восток».