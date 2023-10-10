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Музыка

В «ДДТ» рассказали о самочувствии Юрия Шевчука

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После обнародования информации о том, что лидер «ДДТ» Юрий Шевчук переносит концерты из-за инфаркта, группа опубликовала пост об этом в соцсетях.

Фото: Дмитрий Строц

«Группа "ДДТ" вынуждена сообщить, что Юрий Шевчук в сентябре этого года перенес инфаркт миокарда.

Сейчас Юрий Юлианович проходит обязательный курс реабилитации для окончательного восстановления здоровья, который продлится до середины декабря 2023 года. Юрий чувствует себя хорошо.

В связи с этим ранее запланированные концерты группы "ДДТ" переносятся на новые даты:

Тель-Авив – 6 января 2024 года, Menorah Mivtachim Arena;

Белград – 10 января 2024 года, MTS Dvorana;

Лимассол – 11 мая 2024 года, Zante Venue.

Концерт в Дубае состоится 3 января 2024 года на Coca-Cola Arena.

Все ранее приобретенные билеты действительны на новые даты и не требуют обмена. Зрители, не имеющие возможность посетить концерты в эти даты, в любое время могут сдать билеты в официальных кассах», – говорится в сообщении группы.

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