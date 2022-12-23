i61 выпустил трек Submoscow Swag

«В Россе мало свэга, в Россе много снега»: экспериментатор от мира хип-хопа i61 дропнул трек с новогодним настроением.
vk.com/i61xi61
Трек Submoscow Swag доступен в VK Music, послушать можно тут.
«Время быстро бежит вперед. *pshhh* Тебя встречает Айсиксван из 2023 и передает привет через звуковые волны! Стиль сквозь года, ностальгия и немного свэги в 22-м», – анонсировал музыкант выход трека в соцсетях.
i61 – это уфимский музыкант Федор Приходов, его первые треки вышли еще в 2007 году, а в 2008 он начал выступать вместе с Boulevard Depo, далее вместе с Basic Boy и Glebasta Spal образовал объединение Dopeclvbworld. Наряду с Thomas Mraz упоминался в рейтингах наиболее перспективных молодых российских рэперов.
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