i61 выпустил трек Submoscow Swag

Трек Submoscow Swag доступен в VK Music, послушать можно тут.

«Время быстро бежит вперед. *pshhh* Тебя встречает Айсиксван из 2023 и передает привет через звуковые волны! Стиль сквозь года, ностальгия и немного свэги в 22-м», – анонсировал музыкант выход трека в соцсетях.

i61 – это уфимский музыкант Федор Приходов, его первые треки вышли еще в 2007 году, а в 2008 он начал выступать вместе с Boulevard Depo, далее вместе с Basic Boy и Glebasta Spal образовал объединение Dopeclvbworld. Наряду с Thomas Mraz упоминался в рейтингах наиболее перспективных молодых российских рэперов.

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