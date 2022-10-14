Уфа музыкальная: новые альбомы Pizza и Glebasta Spal, трек от Misheral

В эти выходные фанаты хип-хопа могут послушать вечных уфимских фрешменов, а любители легкой мелодичной поп-музыки получили целый плейлист от выходца из «Виа Чаппа».
vk.com/pizzamusic
Группа Pizza во главе с Сергеем Приказчиковым выкатила новый альбом под названием «Сахар». В него вошла песня «Мерцала», которую группа дропнула ранее в этом году.
Альбом «Сахар» доступен в «VK Музыке», Apple Music, «Звуке» и Yandex Music, все ссылки тут.
16+
Сергей Приказчиков, приехав в Уфу на «Сердце Евразии», пожаловался на заборы на его родной улице
vk.com/dopeclvbworld
Уроженец Уфы Глеб Решетнев из объединения Dopeclvbworld, более известный как Glebasta Spal, похоже, наконец-то проснулся: он выпустил второй в этом году альбом Prequel.
В альбоме шесть треков, в том числе фиты с Gone.Fludd и Padillion. Послушать его можно в «VK Музыке», Apple Music, Spotify, YouTube, Deezer, Amazon Music и Yandex Music, все ссылки тут.
В сентябре вышел альбом Glebasta Spal – Progress Noize, в нем было 13 треков.
16+
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