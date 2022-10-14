Уфа музыкальная: новые альбомы Pizza и Glebasta Spal, трек от Misheral

Уроженец Уфы Глеб Решетнев из объединения Dopeclvbworld, более известный как Glebasta Spal, похоже, наконец-то проснулся: он выпустил второй в этом году альбом Prequel.

В альбоме шесть треков, в том числе фиты с Gone.Fludd и Padillion. Послушать его можно в «VK Музыке», Apple Music, Spotify, YouTube, Deezer, Amazon Music и Yandex Music, все ссылки тут.

В сентябре вышел альбом Glebasta Spal – Progress Noize, в нем было 13 треков.

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