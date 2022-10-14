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Уфа музыкальная: новые альбомы Pizza и Glebasta Spal, трек от Misheral

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В эти выходные фанаты хип-хопа могут послушать вечных уфимских фрешменов, а любители легкой мелодичной поп-музыки получили целый плейлист от выходца из «Виа Чаппа».

vk.com/pizzamusic

Группа Pizza во главе с Сергеем Приказчиковым выкатила новый альбом под названием «Сахар». В него вошла песня «Мерцала», которую группа дропнула ранее в этом году.

Альбом «Сахар» доступен в «VK Музыке», Apple Music, «Звуке» и Yandex Music, все ссылки тут.

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Сергей Приказчиков, приехав в Уфу на «Сердце Евразии», пожаловался на заборы на его родной улице

vk.com/dopeclvbworld

Уроженец Уфы Глеб Решетнев из объединения Dopeclvbworld, более известный как Glebasta Spal, похоже, наконец-то проснулся: он выпустил второй в этом году альбом Prequel.

В альбоме шесть треков, в том числе фиты с Gone.Fludd и Padillion. Послушать его можно в «VK Музыке», Apple Music, Spotify, YouTube, Deezer, Amazon Music и Yandex Music, все ссылки тут.

В сентябре вышел альбом Glebasta Spal – Progress Noize, в нем было 13 треков.

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Четвертый в этом году трек Misheral получил название «Куст АК» и звучит он примерно так же меланхолично, как и прошлая его работа – «Дрифтер».

Также ранее вышли треки «Фастфуд» (послушать можно тут) и фит с рэпером из Санкт-Петербурга Why, Berry – Esquire.

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