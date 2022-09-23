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Музыка

Вышел фит Boulevard Depo и Bato – «Улицы»

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Новая работа уфимского музыканта Boulevard Depo отличается от недавних и по звучанию, и по смыслу.

Трек «Улицы» доступен в Apple Music, «VK Музыке», Spotify, Yandex Music, «Звуке», iTunes Store, MTS Music и YouTube Music, все ссылки тут.

Это совместная работа с московским фрешменом Bato, который недавно появился на альбоме у Jeembo – M.I.A.

Ранее в этом году вышли треки «Вок» и «Ayoй», в обоих Boulevard Depo в основном высмеивал современных русскоязычных рэперов, копирующих стиль с Запада. Также новые куплеты Boulevard Depo можно услышать на альбомах у High Zimmer и Basic Boy.

Люди:
Boulevard Depo

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