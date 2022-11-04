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Музыка

Сергей Приказчиков косплеит Райана Гослинга в новом клипе Pizza – «Пружинка»

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Группа Pizza во главе с Сергеем Приказчиковым этой осенью радует поклонников одним громким релизом за другим.

В клипе повторяются кадры из фантастического триллера «Бегущий по лезвию 2049» (2017) с Райаном Гослингом в главной роли.

Песня «Пружинка» вошла в альбом под названием «Сахар», релиз которого состоялся в середине октября.

После выпуска альбома Приказчиков дропнул фит с артистом лейбла Black Star Natan – «Мама не скучай».

Ранее в этом году Pizza выпустила сингл «Мерцала», который вошел в альбом, в прошлом Приказчиков вместе с Hensy отметился песней «Неидеальная», ставшей хитом, и фитом с Tony Tonite – Da.

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