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Музыка

Glebasta Spal выпустил альбом Progress Noize

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Заряд позитивной танцевальной музыки для ваших дождливых сентябрьских выходных.

t.me/glebastaspaltelegram

Progress Noize уже доступен в Apple Music, Spotify, YouTube, Amazon Music, «Яндекс Музыке» и Deezer, все ссылки тут.

В альбоме 13 треков, один из них вышел недавно синглом.

Glebasta Spal – это уроженец Уфы Глеб Решетнев из объединения Dopeclvbworld. Учился в одной школе с небезызвестным Basic Boy и с детства увлекался музыкой.

Вместе они начали заниматься творчеством, после чего присоединились к тусовке i61, которая тогда называлась Dopeclvb. В те времена в нее входил и Thomas Mraz.

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