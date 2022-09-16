Glebasta Spal выпустил альбом Progress Noize

Progress Noize уже доступен в Apple Music, Spotify, YouTube, Amazon Music, «Яндекс Музыке» и Deezer, все ссылки тут.

В альбоме 13 треков, один из них вышел недавно синглом.

Glebasta Spal – это уроженец Уфы Глеб Решетнев из объединения Dopeclvbworld. Учился в одной школе с небезызвестным Basic Boy и с детства увлекался музыкой.

Вместе они начали заниматься творчеством, после чего присоединились к тусовке i61, которая тогда называлась Dopeclvb. В те времена в нее входил и Thomas Mraz.