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Glebasta Spal выпустил трек go 299 792 458

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Вечный фрешмен из Уфы Глеб Решетнев, он же Glebasta Spal, спел о том, как он «танцевает и че-то припоминает, выходя на свет».

vk.com/dopeclvbworld

Трек go 299 792 458 уже доступен в Apple Music, Spotify, YouTube, Amazon Music и Deezer, все ссылки тут.

Это сингл с альбома Glebasta Spal Progress Noize, который выйдет ровно через неделю, 16 сентября. Трек записан при участии музыкального продюсера из Санкт-Петербурга SP4K.

Об альбоме пока особо ничего не известно, но можно ожидать, что он будет звучать так же свежо и экспериментально, как и все, что делает Glebasta Spal.

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