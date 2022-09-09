Glebasta Spal выпустил трек go 299 792 458

Трек go 299 792 458 уже доступен в Apple Music, Spotify, YouTube, Amazon Music и Deezer, все ссылки тут.

Это сингл с альбома Glebasta Spal Progress Noize, который выйдет ровно через неделю, 16 сентября. Трек записан при участии музыкального продюсера из Санкт-Петербурга SP4K.

Об альбоме пока особо ничего не известно, но можно ожидать, что он будет звучать так же свежо и экспериментально, как и все, что делает Glebasta Spal.