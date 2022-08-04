Thomas Mraz о творческом выгорании: «Иногда я даже мечтаю о простой нормальной работе»

«10 июля, оказывается, было ровно 10 лет как я занимаюсь музыкой. Совсем недавно я чувствовал творческий подъем, но вот в очередной раз, после того, как мы выпустили песню и клип "Аллия", я почувствовал творческое выгорание (не люблю это инфоцыганское ванильное слово, но все же). Снова острее, чем прежде.

Я написал много музыки, она мне нравится... хочу поделиться с вами! Этой осенью постараюсь успеть выпустить два сольных альбома и потом – все. Нужен перерыв, нужно что-то поменять! Процесс настолько стал автоматизирован, что я уже совсем перестал его чувствовать. Фитов и синглов написано на несколько лет вперед. Буду заниматься нашими молодыми артистами, может, сделаем совместные альбомы с Hangover и Dope. Но новую музыку писать пока больше не хочу, устал дико, по крайней мере, не так, как я делал это последние 10 лет.

Интернета это тоже касается, устал искать здесь какого-то актива, истощился морально как-то. Нужен детокс!

Все больше хочется куда-то на природу.. Домик, лес, речка, лодочка, удочка. А иногда я даже мечтаю о простой нормальной работе. Просто сижу и представляю, как я хожу в офис или даже на кухню... Дрова рубить хочу или учиться в универе. Просто хочется чего-то нового, обнулиться и снова почувствовать себя зеленым, неопытным.

Еще бывает жестко осознавать, что мне вот-вот и уже 30 и в лучшем случае я прожил уже половину своей жизни. Жизнь скоротечна, в погоне за успехом мы об этом забываем. Оглянуться не успеешь – и все, ты уже старый и черствый, а это мифическое "завтра" на которое ты откладываешь все свои желанные перемены, так и не наступает! Не будьте мышкой, которая всю жизнь гонится за сыром! Будьте просто собой, счастье в простоте. Когда я вышел из комы, я был уже в центре шторма», – написал Thomas Mraz в Telegram.