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Музыка

Jeembo выступит на разогреве у 6ix9ine

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Скандальный американский рэпер 6ix9ine приедет в Москву, чтобы возглавить второй день Banger Fest.

vk.com/jeembxxx

Фестиваль Banger Fest пройдет 24-25 сентября.

Первый день возглавит американский исполнитель, имя которого пока не разглашается. В этот день на сцене выступят уфимские музыканты Thomas Mraz и Boulevard Depo.

25 сентября хедлайнером будет 6ix9ine, а разогревать публику среди прочих – Jeembo, который получил известность в те времена, когда жил и творил в Уфе.

Стоит отметить, что Jeembo уже выступал на одной сцене с 6ix9ine в 2017 году – тогда они исполнили фит No Smoke Ruff.

Все три уфимских музыканта сохраняют завидную активность в последнее время: Thomas Mraz на фоне перегрузок недавно даже заговорил о выгорании, Boulevard Depo в 2022 году выпустил два сольных трека и клип, а Jeembo отметился альбомом M.I.A. и теперь выпускает клипы на треки с него.

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