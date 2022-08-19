Jeembo выпустил клип «0000000» (ВИДЕО)

Это первый из череды клипов на треки с последнего альбома Jeembo. На подходе еще один, съемки которого завершились в июле.
Трек «0000000» вошел в альбом M.I.A. (Missed in Action), релиз которого состоялся в середине июля.
Сразу после выхода M.I.A. дебютировал на второй строчке альбомного чарта Apple Music, уступив только Anna Asti – «Феникс».
В альбоме 10 треков, один из которых – ремикс «Лауд». Не обошлось без традиционных фитов с уфимскими исполнителями Boulevard Depo и Tveth, а также есть совместная работа с фрешменом Bato.
Ранее мы писали, что Jeembo в интервью изданию Srsly рассказал о том, что повлияло на развитие его творчества во времена, когда он жил в Уфе.
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