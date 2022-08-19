Jeembo выпустил клип «0000000» (ВИДЕО)

Трек «0000000» вошел в альбом M.I.A. (Missed in Action), релиз которого состоялся в середине июля.

Сразу после выхода M.I.A. дебютировал на второй строчке альбомного чарта Apple Music, уступив только Anna Asti – «Феникс».

В альбоме 10 треков, один из которых – ремикс «Лауд». Не обошлось без традиционных фитов с уфимскими исполнителями Boulevard Depo и Tveth, а также есть совместная работа с фрешменом Bato.

Ранее мы писали, что Jeembo в интервью изданию Srsly рассказал о том, что повлияло на развитие его творчества во времена, когда он жил в Уфе.