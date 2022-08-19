Вышли трек и клип Boulevard Depo – «Ayoй» (ВИДЕО)

Трек «Ayoй» доступен в Apple Music, «VK Музыке», Spotify, Yandex Music, «Звуке», iTunes Store, MTS Music и YouTube Music, все ссылки тут.

Ранее в этом году вышел трек «Вок» с таким же настроением. Также новые куплеты Boulevard Depo можно услышать на альбомах у High Zimmer и Basic Boy.

Ранее в связи с блокировкой соцсетей Артем рассказал о том, что будет теперь с его творчеством:

«Моя музыка так же будет выходить, как и прежде. И так же, как и прежде, она не будет носить остросоциальный и политический характер. Не нравится? Не ешьте. Я не предам себя и свои взгляды и не собираюсь сеять раздор среди слушателей. Музыка, какой бы она ни была, должна оставаться музыкой, а не быть инструментом в чьей-либо пропаганде. Чао какао».