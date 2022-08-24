«Лауд» готовят EP «в самом необычном звучании»

«Мы очень плотно гастролируем, впрочем, как и всегда, времени на новую музыку не хватает, да что уж там – даже на какие то мирские радости, но мы умудряемся готовить новый EP в самом необычном для нас звучании, и скоро начнем тизерить материал. Увидимся и услышимся совсем скоро», – написал Taly.

Что-то новенькое от «Лауд» мы слышали в прошлый раз в июле текущего года: это был фит с Антоха МС – «Капли». В феврале вышел совместный трек с Tapenight – «Вольта», а в ноябре 2021 года – фит с i61 – Radar.

О начале работы над альбомом парни объявили в сентябре прошлого года. Это будет первый большой релиз со времен прошлогоднего «Красного заката», в котором были фиты с Thomas Mraz, Cream Soda и Gone.Fludd.