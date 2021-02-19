«Лауд» выпустили альбом «Красный закат»: на фитах Thomas Mraz, Cream Soda и Gone.Fludd

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«Красный закат» включает 10 треков, среди них два фита с Thomas Mraz («Ласт Дэнс» и «На Бит») и по одному с Vacio («Красный закат»), Gone.Fludd («Пули»), Lovanda («Человек с планеты Земля»), Lurmish («Маяк»), Tapenight («Беги!») и Cream Soda («Магия»).

Самостоятельно музыканты записали всего две песни – «Диор» и «Аутро».

О фитах с Алмасом Гатауллиным (Thomas Mraz) парни рассказали ранее в интервью: оба трека они записали за один вечер, без какой-либо подготовки, просто встретившись случайно в Уфе, поэтому запись у них не такая профессиональная, как у тех, что создавались на студии в Санкт-Петербурге, можно даже расслышать, как на заднем фоне кто-то разговаривает.