Вышел фит Tapenight и «Лауд» – «Вольта»

Коллаборация уфимского электронного трио «Лауд» и бывших участников петербургского коллектива Super Collection Orchestra, «Вольта» настроит вас на танцевальный лад за 10 дней до прихода весны.
Трек «Вольта» уже доступен в Apple Music, «VK Музыка», Spotify, Yandex Music и YouTube Music, все ссылки тут.
С выходом трека в соцсетях артисты опубликовали и фрагменты будущего клипа, дата выхода которого пока неизвестна.
Что-то новенькое от «Лауд» мы слышали в прошлый раз в ноябре 2021 года: тогда это был фит с i61 – Radar. Известно, что сейчас парни работают над новым альбомом.
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