Вышел фит Tapenight и «Лауд» – «Вольта»

Трек «Вольта» уже доступен в Apple Music, «VK Музыка», Spotify, Yandex Music и YouTube Music, все ссылки тут.

С выходом трека в соцсетях артисты опубликовали и фрагменты будущего клипа, дата выхода которого пока неизвестна.

Что-то новенькое от «Лауд» мы слышали в прошлый раз в ноябре 2021 года: тогда это был фит с i61 – Radar. Известно, что сейчас парни работают над новым альбомом.