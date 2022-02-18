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Музыка

Вышел фит Tapenight и «Лауд» – «Вольта»

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Коллаборация уфимского электронного трио «Лауд» и бывших участников петербургского коллектива Super Collection Orchestra, «Вольта» настроит вас на танцевальный лад за 10 дней до прихода весны.

Трек «Вольта» уже доступен в Apple Music, «VK Музыка», Spotify, Yandex Music и YouTube Music, все ссылки тут.

С выходом трека в соцсетях артисты опубликовали и фрагменты будущего клипа, дата выхода которого пока неизвестна.

Что-то новенькое от «Лауд» мы слышали в прошлый раз в ноябре 2021 года: тогда это был фит с i61 – Radar. Известно, что сейчас парни работают над новым альбомом.

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