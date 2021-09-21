«Лауд»: «В Москве будем писать альбом. Скоро вы услышите еще один сингл»

Виталий Александров – о песне и клипе: «Песня о светлом, хотя название и говорит об обратном. (Смеется.) Она о том, что важно видеть свет в темноте, хорошее в плохом. Даже когда все идет не очень гладко, нужно находить в себе силы, раскрывать крылья и двигаться дальше, возвышаясь над проблемами, так что заглавная фраза "Танцую в темноте" не совсем про танцы, она чуточку глубже.

Этим видео мы хотели передать атмосферу внутри трека, не более. Тут закат и приближающиеся сумерки, а мы гоняем на стыке этих двух явлений, наслаждаемся жизнью, таким образом пытаясь визуализировать настроение, заключенное в песни. Думаю, что нам удалось это сделать».

Рамиль Абдеев – о персонажах: «Герои – это мечтатели, вечные дети для которых не существует рамок. Вся их жизнь – это вечное движение. Если ты остановился – ты уже не живой».

Сергей Куликов – о планах: «Открываем свою студию в Москве. Да, мы переехали в Москву и теперь базируемся здесь. Город большой, с мощной энергетикой, от этого и планы стали больше. Будем работать, писать альбом. Что же до ближайших планов — скоро вы услышите еще один сингл».