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«Лауд»: «В Москве будем писать альбом. Скоро вы услышите еще один сингл»

Уфимские электронщики «Лауд» недавно выпустили трек «Танцую в темноте». О чем эта песня, кого мы видим в клипе и что будет дальше – на такие вопросы парни ответили в интервью изданию SRSLY.

instagram.com/talyfromloud

Виталий Александров – о песне и клипе: «Песня о светлом, хотя название и говорит об обратном. (Смеется.) Она о том, что важно видеть свет в темноте, хорошее в плохом. Даже когда все идет не очень гладко, нужно находить в себе силы, раскрывать крылья и двигаться дальше, возвышаясь над проблемами, так что заглавная фраза "Танцую в темноте" не совсем про танцы, она чуточку глубже.

Этим видео мы хотели передать атмосферу внутри трека, не более. Тут закат и приближающиеся сумерки, а мы гоняем на стыке этих двух явлений, наслаждаемся жизнью, таким образом пытаясь визуализировать настроение, заключенное в песни. Думаю, что нам удалось это сделать».

Рамиль Абдеев – о персонажах: «Герои – это мечтатели, вечные дети для которых не существует рамок. Вся их жизнь – это вечное движение. Если ты остановился – ты уже не живой».

Сергей Куликов – о планах: «Открываем свою студию в Москве. Да, мы переехали в Москву и теперь базируемся здесь. Город большой, с мощной энергетикой, от этого и планы стали больше. Будем работать, писать альбом. Что же до ближайших планов — скоро вы услышите еще один сингл».

Люди:
Smith, Рами, Taly

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