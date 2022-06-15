Дима Билан и группа Pizza выступят на фестивале в Уфе

Фестиваль состоится 24-26 июня, концерты пройдут в амфитеатре конгресс-холла «Торатау».

«Сердце Евразии» стартует 24 июня программой «Рожденные в Башкортостане»: выступят участники шоу «Голос» разных лет.

Также в этот день можно будет послушать эстрадно-джазовый оркестр Башгосфилармонии, и завершится он выступлениями арт-проекта «ТенорА XXI века» и группы Pizza во главе с Сергеем Приказчиковым.

25 июня Национальный симфонический оркестр исполнит шедевры мировой классики.

Гала-концерт 26 июня будет посвящен Дню молодежи. В этот день выступят:

– Гульнара Байгузина;

– Эдуард Хуснутдинов;

– Nail Bashstyle;

– группа «Бишбармак»;

– рок-группа «Дервишхан»;

– этно-группа «Намгар» (Бурятия);

– этно-фолк-группа «Hassak» (Казахстан);

– хедлайнеры – Дима Билан и Сергей Трофимов.

Завершатся мероприятия праздничным фейерверком.