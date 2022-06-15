Дима Билан и группа Pizza выступят на фестивале в Уфе

Организаторы Международного фестиваля искусств «Сердце Евразии» анонсировали состав участников и программу в 2022 году.
Фото: «Сердце Евразии»
Фестиваль состоится 24-26 июня, концерты пройдут в амфитеатре конгресс-холла «Торатау».
«Сердце Евразии» стартует 24 июня программой «Рожденные в Башкортостане»: выступят участники шоу «Голос» разных лет.
Также в этот день можно будет послушать эстрадно-джазовый оркестр Башгосфилармонии, и завершится он выступлениями арт-проекта «ТенорА XXI века» и группы Pizza во главе с Сергеем Приказчиковым.
25 июня Национальный симфонический оркестр исполнит шедевры мировой классики.
Гала-концерт 26 июня будет посвящен Дню молодежи. В этот день выступят:
– Гульнара Байгузина;
– Эдуард Хуснутдинов;
– Nail Bashstyle;
– группа «Бишбармак»;
– рок-группа «Дервишхан»;
– этно-группа «Намгар» (Бурятия);
– этно-фолк-группа «Hassak» (Казахстан);
– хедлайнеры – Дима Билан и Сергей Трофимов.
Завершатся мероприятия праздничным фейерверком.
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