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Музыка

Morgenshtern выпустил трек «Номер»

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Ныне проживающий в Дубае уфимский музыкант Morgenshtern продолжает развивать музыкальную карьеру и выпустил второй сингл за месяц.

Фото: Boris Strugatsky

Трек «Номер» уже доступен на Apple Music, VK Music, Spotify, Yandex Music, «VK Музыка», iTunes Store и на YouTube, все ссылки тут.

Это шестая работа Алишера после прибытия в Дубай: ранее он выпустил клип «Домой», в котором коснулся последних событий, ставших причиной его отъезда из России, а также трек «Почему?», фит с Soda Luv Pon Pon, а также трек и клип «12» и «Селяви» о расставании с Диларой.

В начале апреля на музыканта завели очередное административное дело в России, после чего он высмеял полицию в соцсетях.

Люди:
Morgenshtern

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