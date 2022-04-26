Morgenshtern выпустил трек «Номер»

Трек «Номер» уже доступен на Apple Music, VK Music, Spotify, Yandex Music, «VK Музыка», iTunes Store и на YouTube, все ссылки тут.

Это шестая работа Алишера после прибытия в Дубай: ранее он выпустил клип «Домой», в котором коснулся последних событий, ставших причиной его отъезда из России, а также трек «Почему?», фит с Soda Luv Pon Pon, а также трек и клип «12» и «Селяви» о расставании с Диларой.

В начале апреля на музыканта завели очередное административное дело в России, после чего он высмеял полицию в соцсетях.