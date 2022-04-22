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Музыка

Вышел трек Thomas Mraz – «Спойлер»

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Уфимский музыкант Thomas Mraz выпустил первый сингл с альбома Future Flashbacks – Deluxe, релиз которого состоится в 2022 году.

vk.com/thomasmraz

Трек «Спойлер» уже доступен в Apple Music, Spotify, «Яндекс Музыка», «VK Музыка», TikTok и iTunes, все ссылки тут.

Это третья работа от Thomas Mraz в 2022 году – ранее он выпустил фиты с со своим земляком Тагиром Камаевым (Oushenti) «Прикосновение» и с Gucci Ninja «Кружит».

Недавно Алмас запустил лейбл Hangov3r и выполняет в нем функцию креативного директора. Сам он называет свой лейбл «лабораторией, которая помогает применять наши знания в новых сферах искусства».

Thomas Mraz об уходе западных лейблов: «По-настоящему крутой музыке ничто не способно помешать»

Люди:
Thomas Mraz

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