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Thomas Mraz сыграл одну из главных ролей в полнометражном фильме «Монолит»

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Уфимский музыкант Thomas Mraz врывается в киноиндустрию и скоро предстанет на больших экранах в уникальном проекте.

«В конце августа 2021 года я принял участие в съёмках полнометражного фильма "Монолит".

Режиссер фильма – Александр Иванов. Молодой, талантливый и по-настоящему одержимый кино. Я давно хотел погрузиться в киноиндустрию, и в 2021 году наконец-то это получилось. Снялся в разных проектах, но самый яркий опыт получил именно на съемках фильма "Монолит", где я сыграл одну из главных ролей.

Создатели фильма начали масштабную рекламу сбора средств. "Монолит" – первый в мире фильм, деньги на который собираются через специально созданную криптовалюту. Это первый токенизированный фильм. Каждый может стать его частью, попасть в титры, получать процент от кассовых сборов фильма после его выхода и стать обладателем криптовалюты.

Две недели в Кабардино-Балкарии, в конце лета, на живописных локациях, круглыми сутками напролет мы создавали фильм, который может выйти в прокат уже в этом году. Не буду раскрывать карты, скоро все увидите сами», – рассказал Алмас.

Люди:
Thomas Mraz

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