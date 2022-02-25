18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Вышел фит Thomas Mraz и Oushenti – «Прикосновение»

Поделиться:

Уфимский музыкант Thomas Mraz в преддверии последних февральских выходных выпустил совместный трек со своим земляком Тагиром Камаевым.

instagram.com/thomasmr4z

Трек «Прикосновение» уже доступен в Apple Music, Spotify, Yandex Music, Youtube Music и «VK Музыка», все ссылки тут.

«Просим прощения, если сегодняшний релиз вызовет у кого-то негодование. Надеемся, что новая музыка от нас хоть немного поднимет вам настроение в такое грустное время», – прокомментировал выпуск Алмас.

Это первая работа от Thomas Mraz в 2022 году. Прошлые два года были насыщенными: три больших релиза Victory, Emotional-8 Deluxe и Future Flashbacks в совокупности насчитывают 49 новых и переработанных старых треков.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: