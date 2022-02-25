Вышел фит Thomas Mraz и Oushenti – «Прикосновение»

Трек «Прикосновение» уже доступен в Apple Music, Spotify, Yandex Music, Youtube Music и «VK Музыка», все ссылки тут.

«Просим прощения, если сегодняшний релиз вызовет у кого-то негодование. Надеемся, что новая музыка от нас хоть немного поднимет вам настроение в такое грустное время», – прокомментировал выпуск Алмас.

Это первая работа от Thomas Mraz в 2022 году. Прошлые два года были насыщенными: три больших релиза Victory, Emotional-8 Deluxe и Future Flashbacks в совокупности насчитывают 49 новых и переработанных старых треков.