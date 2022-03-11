18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Вышел фит Thomas Mraz и Gucci Ninja – «Кружит»

Поделиться:

Уфимский музыкант Thomas Mraz продолжает работать с малоизвестными исполнителями: его новый трек – совместка с Gucci Ninja.

instagram.com/thomasmr4z

Трек «Кружит» уже доступен в Apple Music, Spotify, «Яндекс Музыка», Youtube Music, «Вконтакте» и «VK Музыка», все ссылки тут.

Gucci Ninja – это, по словам Алмаса, «молодой, перспективный исполнитель, мой товарищ и новый артист лейбла Hangov3r».

Это вторая работа от Thomas Mraz в 2022 году – ранее он выпустил фит с со своим земляком Тагиром Камаевым (Oushenti) «Прикосновение».

Прошлые два года в творчестве Thomas Mraz были насыщенными: три больших релиза Victory, Emotional-8 Deluxe и Future Flashbacks в совокупности насчитывают 49 новых и переработанных старых треков.

Люди:
Thomas Mraz

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: