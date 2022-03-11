Вышел фит Thomas Mraz и Gucci Ninja – «Кружит»

Трек «Кружит» уже доступен в Apple Music, Spotify, «Яндекс Музыка», Youtube Music, «Вконтакте» и «VK Музыка», все ссылки тут.

Gucci Ninja – это, по словам Алмаса, «молодой, перспективный исполнитель, мой товарищ и новый артист лейбла Hangov3r».

Это вторая работа от Thomas Mraz в 2022 году – ранее он выпустил фит с со своим земляком Тагиром Камаевым (Oushenti) «Прикосновение».

Прошлые два года в творчестве Thomas Mraz были насыщенными: три больших релиза Victory, Emotional-8 Deluxe и Future Flashbacks в совокупности насчитывают 49 новых и переработанных старых треков.