Thomas Mraz об уходе западных лейблов: «По-настоящему крутой музыке ничто не способно помешать»

«В индустрии всегда что-то менялось. Мейджоры ушли, но на сколько они ушли и действительно ли это произошло, еще нужно разобраться. Надеюсь, это не очень бестактное замечание, но одна из главных функций мейджоров у нас рынке – выдача крупных авансов. Поэтому возникает вопрос, появятся ли новые российские лейблы, которые будут готовы взять на себя эту роль.

Не могу сказать, что уже заметил сильные отличия и сложности в дистрибуции, но еще не прошло достаточно времени. С какими-то трудностями я сталкивался и до санкций. По поводу соцсетей судить пока рано: у нас остались свои инструменты, которые никуда не уходят, время должно показать, как и что поменяется. По-настоящему крутой музыке ничто не способно помешать, и не важно, на каком она языке. Сейчас нужно будет внимательнее следить за статистикой и сравнивать результаты со старыми цифрами, делая скидку на актуальность.

Касательно вопросов выпуска релизов и туров я не могу дать универсальный ответ. У каждого свой рецепт того, как комфортнее и выгоднее работать. Кто-то выпускает треки раз в пять лет, кто-то – раз в месяц. Я не считаю, что музыканты должны чувствовать вину за то, что делают свое дело. Все прекрасно понимают, что в мире хорошо, а что плохо. Нужно уметь слышать себя, свое сердце, свою совесть и адаптироваться под новые правила индустрии.

Я не теряю надежды и пытаюсь сохранять оптимизм. Я всегда старался писать музыку вне времени и, несмотря на это, мне кажется, что именно сейчас мои песни стали еще актуальнее, ведь в них есть философский посыл и часто поднимаются вопросы о смысле бытия. А сейчас эти вопросы как никогда остры.

Честно говоря, в профессиональном плане я не чувствую сложностей, как не чувствовал и пару лет назад – в период ковида. Я измеряю свой путь не в цифрах, а в шагах личностного роста, ведь в самом начале, когда я действительно много сомневался и мало верил в себя, я не мог представить, что сумею описать какие-то свои достижения словами», – рассказал Thomas Mraz.