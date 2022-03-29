18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Вышел клип «ДДТ» – «Где я» (ВИДЕО)

Поделиться:

«Я думал, что завтра все будет полегче – хорошего больше, плохого поменьше»: что бы ни происходило в стране, творчество ветеранов российской рок-сцены «ДДТ» всегда предельно точно передает настроение аудитории.

Режиссером клипа выступил Артем Онащенко, ранее работавший над видео «Юра музыкант» (2018), «2020» (2020), «Муха» (2021), «Творчество в пустоте» и «Маленькая смерть» (2022).

Песня «Где я» вошла в альбом «Творчество в пустоте». Первая записывалась с февраля по июль 2021 года в студии в Санкт-Петербурге и вышла 28 октября. Вторая сейчас в процессе записи и увидит свет в 2022 году.

Из-за отсутствия концертов на запись альбома группа впервые собирала деньги через краудфандинговую платформу. 13 января сбор официально завершился, всего было собрано 25 289 099 рублей – это рекорд среди российских музыкальных проектов.

Люди:
Юрий Шевчук

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: