Вышел клип «ДДТ» – «Где я» (ВИДЕО)

Режиссером клипа выступил Артем Онащенко, ранее работавший над видео «Юра музыкант» (2018), «2020» (2020), «Муха» (2021), «Творчество в пустоте» и «Маленькая смерть» (2022).

Песня «Где я» вошла в альбом «Творчество в пустоте». Первая записывалась с февраля по июль 2021 года в студии в Санкт-Петербурге и вышла 28 октября. Вторая сейчас в процессе записи и увидит свет в 2022 году.

Из-за отсутствия концертов на запись альбома группа впервые собирала деньги через краудфандинговую платформу. 13 января сбор официально завершился, всего было собрано 25 289 099 рублей – это рекорд среди российских музыкальных проектов.