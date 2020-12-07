Клип «ДДТ» – «2020» возглавил тренды YouTube

Седьмого декабря на вкладке «В тренде» первое место занимает клип «ДДТ» – «2020» с 691 тысячей просмотров, опережая вышедший раньше хит Niletto и клип на фит Егора Крида и Morgenshtern, у которых, однако, намного больше просмотров.

«2020» вышел четвертого декабря. Над видео работал Артем Онащенко, в 2018 году выпустивший документальный фильм о Юрии Шевчуке «Юра музыкант».

Первоначально песню хотели назвать «Лето», однако, так как ее текст точно описывает весь уходящий год, «2020» ей подходит больше. Она рассказывает о непростых временах, о внезапно свалившихся на голову пандемии, самоизоляции и неопределенности.