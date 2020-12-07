Клип «ДДТ» – «2020» возглавил тренды YouTube

Возвращение в тренды – самый лучший подарок для ветеранов российской рок-сцены «ДДТ» к 40-летию группы, которое в этом году было омрачено пандемией.
Седьмого декабря на вкладке «В тренде» первое место занимает клип «ДДТ» – «2020» с 691 тысячей просмотров, опережая вышедший раньше хит Niletto и клип на фит Егора Крида и Morgenshtern, у которых, однако, намного больше просмотров.
«2020» вышел четвертого декабря. Над видео работал Артем Онащенко, в 2018 году выпустивший документальный фильм о Юрии Шевчуке «Юра музыкант».
Первоначально песню хотели назвать «Лето», однако, так как ее текст точно описывает весь уходящий год, «2020» ей подходит больше. Она рассказывает о непростых временах, о внезапно свалившихся на голову пандемии, самоизоляции и неопределенности.
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