Фанаты пожертвовали на запись альбома «ДДТ» рекордные 25 млн рублей

Из-за отсутствия концертов на запись альбома «Творчество в пустоте» группа впервые собирала деньги через краудфандинговую платформу. За сутки фанаты вложили в альбом почти шесть миллионов рублей, установив новый рекорд российского краудфандинга.

13 января сбор официально завершился, всего было собрано 25 289 099 рублей – это рекорд среди российских музыкальных проектов.

Сам альбом вышел в октябре и был тепло принят публикой и критиками. Ранее лидер группы Юрий Шевчук сообщил о том, что сейчас монтируется вторая часть, которая увидит свет в 2022 году.

«Все это стало возможным благодаря вашей невероятной поддержке. Мы в который раз благодарим вас за участие, доверие и все те добрые слова, что вы пишите и говорите нам. Наш новый альбом выйдет на физических носителях уже в этом году. Благодаря вам», – прокомментировала группа закрытие сбора.