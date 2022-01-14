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Фанаты пожертвовали на запись альбома «ДДТ» рекордные 25 млн рублей

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На краудфандинговой платформе Planeta завершен стартовавший в 2021 году сбор денег за запись альбома ветеранов российского рока «ДДТ».

Фото: Dima Strots

Из-за отсутствия концертов на запись альбома «Творчество в пустоте» группа впервые собирала деньги через краудфандинговую платформу. За сутки фанаты вложили в альбом почти шесть миллионов рублей, установив новый рекорд российского краудфандинга.

13 января сбор официально завершился, всего было собрано 25 289 099 рублей – это рекорд среди российских музыкальных проектов.

Сам альбом вышел в октябре и был тепло принят публикой и критиками. Ранее лидер группы Юрий Шевчук сообщил о том, что сейчас монтируется вторая часть, которая увидит свет в 2022 году.

«Все это стало возможным благодаря вашей невероятной поддержке. Мы в который раз благодарим вас за участие, доверие и все те добрые слова, что вы пишите и говорите нам. Наш новый альбом выйдет на физических носителях уже в этом году. Благодаря вам», – прокомментировала группа закрытие сбора.

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