Вышел клип «ДДТ» – «Маленькая смерть»

Оператором и монтажером клипа выступил Артем Онащенко, ранее работавший над видео «Юра музыкант» (2018), «2020» (2020), «Муха» (2021) и «Творчество в пустоте» (2022).

По всей видимости, «Маленькая смерть» войдет во вторую часть альбома «Творчество в пустоте». Первая записывалась с февраля по июль 2021 года в студии в Санкт-Петербурге и вышла 28 октября.

Из-за отсутствия концертов на запись альбома группа впервые собирала деньги через краудфандинговую платформу. 13 января сбор официально завершился, всего было собрано 25 289 099 рублей – это рекорд среди российских музыкальных проектов. Сейчас монтируется вторая часть альбома, которая увидит свет в 2022 году.