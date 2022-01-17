18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

«ДДТ» выпустили документальный фильм «Творчество в пустоте» о создании нового альбома

Поделиться:

«Этот фильм – возможность заглянуть за кулисы творческого процесса записи и создания песен», – говорится в анонсе видео.

Двадцать первый студийный альбом «ДДТ» «Творчество в пустоте» записывался с февраля по июль 2021 года в студии в Санкт-Петербурге и вышел 28 октября.

Режиссером фильма выступил Артем Онащенко, в 2018 году выпустивший документальный фильм о Юрии Шевчуке «Юра музыкант», а в последнее время снявший для группы клипы «Муха» и «2020».

Из-за отсутствия концертов на запись альбома группа впервые собирала деньги через краудфандинговую платформу. 13 января сбор официально завершился, всего было собрано 25 289 099 рублей – это рекорд среди российских музыкальных проектов. Сейчас монтируется вторая часть альбома, которая увидит свет в 2022 году.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: