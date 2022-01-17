«ДДТ» выпустили документальный фильм «Творчество в пустоте» о создании нового альбома

Двадцать первый студийный альбом «ДДТ» «Творчество в пустоте» записывался с февраля по июль 2021 года в студии в Санкт-Петербурге и вышел 28 октября.

Режиссером фильма выступил Артем Онащенко, в 2018 году выпустивший документальный фильм о Юрии Шевчуке «Юра музыкант», а в последнее время снявший для группы клипы «Муха» и «2020».

Из-за отсутствия концертов на запись альбома группа впервые собирала деньги через краудфандинговую платформу. 13 января сбор официально завершился, всего было собрано 25 289 099 рублей – это рекорд среди российских музыкальных проектов. Сейчас монтируется вторая часть альбома, которая увидит свет в 2022 году.