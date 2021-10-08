«ДДТ» выпустили клип «Муха»

Видео снимали в Москве во время репетиции с с 13 по 24 сентября. Оператором и монтажером выступил Артем Онащенко, в 2018 году выпустивший документальный фильм о Юрии Шевчуке «Юра музыкант».
Песня «Муха» впервые прозвучала со сцены еще на «Нашествии» в 2019 году. Вероятно, она войдет в новый альбом, на запись которого группа из-за отсутствия концертов собирала деньги через краудфандинговую платформу.
«Я всегда считал, что надо помогать самым слабым, неимущим, больным людям, и не обращался за поддержкой. Но в данный момент ситуация очень тяжелая, не буду врать», — отметил лидер группы Юрий Шевчук.
За сутки фанаты вложили в альбом почти шесть миллионов рублей, установив новый рекорд российского краудфандинга.
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