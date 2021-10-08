«ДДТ» выпустили клип «Муха»

Песня «Муха» впервые прозвучала со сцены еще на «Нашествии» в 2019 году. Вероятно, она войдет в новый альбом, на запись которого группа из-за отсутствия концертов собирала деньги через краудфандинговую платформу.

«Я всегда считал, что надо помогать самым слабым, неимущим, больным людям, и не обращался за поддержкой. Но в данный момент ситуация очень тяжелая, не буду врать», — отметил лидер группы Юрий Шевчук.

За сутки фанаты вложили в альбом почти шесть миллионов рублей, установив новый рекорд российского краудфандинга.