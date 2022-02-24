«No war, make love»: Morgenshtern и Thomas Mraz прокомментировали начало военной операции на Украине

В связи с обострением военного конфликта между Россией и Украиной многие подписчики требуют комментариев от популярных артистов.
«Товарищи солдаты, в чем прикол идти умирать по приказу больших дядек? И вообще, зачем воевать, когда можно пить вино и танцевать, не понимаю... Воевать уже не модно», – заявил Morgenshtern в Instagram.
«No war, make love, make art. По ситуации сказать ничего полезного и умного не смогу, поэтому буду дальше творить и бороться с плохими новостями и болью путем искусства», – написал Thomas Mraz.
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции, официальная цель которой – защита мирного населения Донбасса. Российские военные нанесли удары по военной инфраструктуре Украины.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.