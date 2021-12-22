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Музыка

Билеты на сольный концерт Земфиры раскупили за несколько часов

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Первый за долгое время сольный концерт Земфиры даже без громких анонсов и рекламы мгновенно распродал все билеты.

vk.com/zemfira

21 декабря в 19.30 в группе Земфиры появилось сообщение о начале общей продажи билетов, и в 23.00 уже объявили солд-аут.

В предпродаже билеты также закончились очень быстро. Двойной сольный концерт пройдет 24 и 26 февраля 2022 в Music Media Dome в Москве.

В 2021 году Земфира выпустила альбом «Бордерлайн», после которого собиралась отправиться в тур. Следом вышел EP «Ах» из четырех песен.

В мае она исполнила некоторые новые песни на выступлении в Buro Tsum, а в августе сообщила о срыве концерта в Испании из-за коронавирусных ограничений.

Земфира: «Я занимаюсь музыкой 40 лет. Она дала мне все, но и я отдала ей всю себя»

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Земфира

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