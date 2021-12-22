Билеты на сольный концерт Земфиры раскупили за несколько часов

21 декабря в 19.30 в группе Земфиры появилось сообщение о начале общей продажи билетов, и в 23.00 уже объявили солд-аут.

В предпродаже билеты также закончились очень быстро. Двойной сольный концерт пройдет 24 и 26 февраля 2022 в Music Media Dome в Москве.

В 2021 году Земфира выпустила альбом «Бордерлайн», после которого собиралась отправиться в тур. Следом вышел EP «Ах» из четырех песен.

В мае она исполнила некоторые новые песни на выступлении в Buro Tsum, а в августе сообщила о срыве концерта в Испании из-за коронавирусных ограничений.