Земфира выпустила EP «Ах»

Уже второй в этом году крупный релиз от Земфиры свалился на фанатов нежданно-негаданно, но очень вовремя – когда ажиотаж вокруг февральского «Бордерлайна» уже поутих.
EP «Ах» доступен в VK Music, Apple Music, Boom, Yandex Music и Spotify, все ссылки тут.
В альбоме четыре песни, в том числе «Гудбай», которую в июне Земфира выпустила синглом только на YouTube и во «ВКонтакте».
В мае Земфира исполнила несколько песен из нового альбома на благотворительном вечере в московском ресторане Buro Tsum. Кроме того, в этом году вышел саундтрек к фильму «Северный ветер» за авторством Земфиры, а также ее музыка звучала в короткометражке «Скромное обаяние волшебников», посвященной сумкам Gucci Beloved.
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