Земфира выпустила EP «Ах»

EP «Ах» доступен в VK Music, Apple Music, Boom, Yandex Music и Spotify, все ссылки тут.

В альбоме четыре песни, в том числе «Гудбай», которую в июне Земфира выпустила синглом только на YouTube и во «ВКонтакте».

В мае Земфира исполнила несколько песен из нового альбома на благотворительном вечере в московском ресторане Buro Tsum. Кроме того, в этом году вышел саундтрек к фильму «Северный ветер» за авторством Земфиры, а также ее музыка звучала в короткометражке «Скромное обаяние волшебников», посвященной сумкам Gucci Beloved.