Земфира выпустила альбом «Бордерлайн»

Альбом «Бордерлайн» доступен на Apple Music, VK Music, Boom, iTunes, Spotify, Deeser, «СберЗвук», YouTube Music и Yandex Music, все ссылки тут.

В релизе 12 песен, в том числе «Абъюз», которую она исполнила на концерте в 2019 году. Это первый альбом Земфиры за последние восемь лет. В прошлом году она обещала после выпуска альбома отправиться в тур.

Ранее Земфира выпустила сингл с этого альбома «Остин» и клип на него, а также «Злой человек» – саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой «Северный ветер», который не вошел в альбом.