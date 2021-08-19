«Я больше ничего не хочу – ни концертов, ничего». Сорвался концерт Земфиры в Испании

Сначала в соцсетях Земфиры появился пост об отмене фестиваля:

«Здравствуйте. К сожалению, и в Испании фестиваль отменился по тем же причинам – антиковидные ограничения. Грустно».

В следующем посте певица выразила разочарование сложившейся в эпоху пандемии ситуацией.

«Еще раз здравствуйте.



Времена, конечно, темные – абсолютно ничего не понятно. Предлагающие мне сыграть онлайн – за чей счет, господа? (площадка/звук/свет/репетиции – все это оплачиваю я).

Пандемия жестко ударила по всем, но мою профессию она просто уничтожила. Честно признаться, я больше ничего не хочу – ни концертов, ничего. И потерянные билеты – ничто в сравнении с потерянной профессией.

UPD: возможно, впервые прочла все комментарии – спасибо за ваши мысли.

В прошлом году был грандиозный план – 8/9 фестивалей, два с половиной месяца репетиций (каждый день), в итоге – два выступления.

В этом году – новая программа (новый альбом), опять репетиции, надежды, планы – ноль концертов.

Нет, мне нравится музицировать, иные репетиции круче, чем концерт, но я устала работать вхолостую. У моих музыкантов куча сторонних проектов, я верчусь как уж на сковородке, чтобы всех собрать. Результат? Ноль.

Наверное, я отчаялась. Спасибо вам за ваши добрые слова и пожелания, но играть онлайн-концерт для двух сознательных и двадцати пиратов я не готова.

Конечно, я буду продолжать писать. У Ренаты намечается грандиозный проект. Но в концерты я больше не верю.

Пожалуйста, сделайте, блин, прививку!»