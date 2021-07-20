Земфира: «Я занимаюсь музыкой 40 лет. Она дала мне все, но и я отдала ей всю себя»

«Я не люблю соцсети.

Понимаю, что выпадаю из "повестки", но ничего с собой поделать не могу. Я не люблю соцсети по многим причинам.

Отсутствие дистанции – норма сегодняшних дней, когда каждый может брякнуть что хочет и когда хочет. Как будто я сижу в соседней квартире и ты зашел ко мне и сказал "фи". Но в этом случае ты, во-первых, должен набраться смелости, а во-вторых – ожидать последствий. В сегодняшних реалиях отвечать не принято, потому что как бы ты ни ответил, найдутся задроты, которые препарируют твой ответ, обесценят его. А если твой ответ не понравится публике, то она встанет на табуретку и начнет кричать о "толерантности", "терпимости", "правах человека" и т.д.

Но правда не зависит от тенденций и желаний человечества. Я пишу и пою, потому что у меня это получается. И если вы хотите высказать мне претензии, вам нужно иметь для этого основания. Иначе это пустая пустота.

Я занимаюсь музыкой 40 лет. По прошествии этих сорока лет я могу сказать, что это лучшая профессия на свете. Она дала мне все, но и я отдала ей всю себя. Уважение – вот что утратил современный мир.

А вообще, хорошего утра/дня/вечера.

С приветом, Z)», – написала Земфира в официальной группе.