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Музыка

Вышел клип Boulevard Depo & SP4K – H2O (ВИДЕО)

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Анимированный клип на трек Boulevard Depo из последнего альбома создавался художником Kogan.

Трек H2O вошел в мини-альбом Qwerty Lang, релиз которого состоялся неделю назад.

В EP восемь треков, все они записаны при участии музыкального продюсера из Санкт-Петербурга SP4K.

Сразу после релиза Qwerty Lang занял вторую строчку чарта Apple Music, уступив только Oxxxymiron – «Красота и уродство».

Boulevard Depo в 2021 году выкатил на пару с Jeembo EP «Омофор», который сразу после выхода возглавил альбомный чарт Apple Music, 23 июля наряду с Jeembo, Gone.Fludd и Basic Boy был замечен на совместном альбоме Tveth и Lil Smooky – Kompressor. Кроме того, за последние несколько месяцев поклонники услышали пару знаковых фитов с участием уфимца.

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