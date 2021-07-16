Morgenshtern и Boulevard Depo – в топе лучших исполнителей по версии Spotify

В топ-10 сольных исполнителей Morgenshtern занял первое место, обогнав Скриптонита и Kizaru. С последним у Алишера регулярно случались конфликты с тех пор, как уфимец скинул его с пьедестала популярности на рэп-сцене.

Десятка лучших выглядит следующим образом:

1. Morgenshtern;

2. Скриптонит;

3. Kizaru;

4. ЛСП;

5. Pharaoh;

6. Boulevard Depo;

7. Slava Marlow;

8. Gone.Fludd;

9. Mayot;

10. Макс Корж.

Boulevard Depo в 2021 году выкатил на пару с Jeembo EP «Омофор», который сразу после выхода возглавил альбомный чарт Apple Music, и пару знаковых фитов, на подходе еще один мини-альбом.