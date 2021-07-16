Morgenshtern и Boulevard Depo – в топе лучших исполнителей по версии Spotify

Практически все самые популярные исполнители в Spotify – рэперы. А когда речь заходит о рэпе, без уфимского стиля не обойтись.
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instagram.com/morgen_shtern
В топ-10 сольных исполнителей Morgenshtern занял первое место, обогнав Скриптонита и Kizaru. С последним у Алишера регулярно случались конфликты с тех пор, как уфимец скинул его с пьедестала популярности на рэп-сцене.
Десятка лучших выглядит следующим образом:
1. Morgenshtern;
2. Скриптонит;
3. Kizaru;
4. ЛСП;
5. Pharaoh;
6. Boulevard Depo;
7. Slava Marlow;
8. Gone.Fludd;
9. Mayot;
10. Макс Корж.
Boulevard Depo в 2021 году выкатил на пару с Jeembo EP «Омофор», который сразу после выхода возглавил альбомный чарт Apple Music, и пару знаковых фитов, на подходе еще один мини-альбом.
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