Альбом Boulevard Depo Qwerty Lang – на второй строчке чарта Apple Music

Qwerty Lang в чарте дебютировал сразу со второй строчки, уступив только Oxxxymiron – «Красота и уродство».

Следом идут Big Baby Tape и Kizaru – Bandana, Скриптонит и Gee Baller – The Genetic Code и Instasamka – Moneydealer.

Million Dollar: Business за авторством Morgenshtern все еще держится в топе и замыкает топ-20.

Что любопытно, на ностальгии в топ-50 вернулся прошлогодний альбом Boulevard Depo Old Blood – один из лучших релизов в российском хип-хопе за последние годы.