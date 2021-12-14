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Музыка

Альбом Boulevard Depo Qwerty Lang – на второй строчке чарта Apple Music

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Коллаборация уфимского музыканта Boulevard Depo и питерского продюсера SP4K напомнила всем о том, что не только Окси в России делает качественный рэп.

instagram.com/pluxury_sport

Qwerty Lang в чарте дебютировал сразу со второй строчки, уступив только Oxxxymiron – «Красота и уродство».

Следом идут Big Baby Tape и Kizaru – Bandana, Скриптонит и Gee Baller – The Genetic Code и Instasamka – Moneydealer.

Million Dollar: Business за авторством Morgenshtern все еще держится в топе и замыкает топ-20.

Что любопытно, на ностальгии в топ-50 вернулся прошлогодний альбом Boulevard Depo Old Blood – один из лучших релизов в российском хип-хопе за последние годы.

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Boulevard Depo

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