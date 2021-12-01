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Morgenshtern – в топ-10 рейтингов Apple Music по итогам 2021 года

Стриминговый сервис Apple Music подвел итоги 2021 года в России. Чарты, конечно, не обошлись без скандального уфимского музыканта Morgenshtern.

instagram.com/morgen_shtern

В топе самых популярных в России альбомов Million Dollar: Business за авторством Morgenshtern занял девятую строчку. На первом месте – Miyagi & Andy Panda – Yamakasi.

Такую же позицию Алишер занял и в топе главных песен года с треком «Cristal & МОЁТ». Чаще всего слушали HammAli & Navai – «Птичка».

Как мы писали ранее, тягаться с Morgenshtern по популярности в этом году пытались рэперы Kizaru и Big Baby Tape, выпустив совместный альбом Bandana, однако он так и не смог превзойти рекорд Million Dollar: Happiness по количеству прослушиваний во «ВКонтакте» в первые сутки, хотя и задержался на долгое время в чартах.

На сегодняшний день известно, что Алишер покинул Россию и исчез в неизвестном направлении после критики со стороны главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

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Morgenshtern

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