Morgenshtern – в топ-10 рейтингов Apple Music по итогам 2021 года

В топе самых популярных в России альбомов Million Dollar: Business за авторством Morgenshtern занял девятую строчку. На первом месте – Miyagi & Andy Panda – Yamakasi.

Такую же позицию Алишер занял и в топе главных песен года с треком «Cristal & МОЁТ». Чаще всего слушали HammAli & Navai – «Птичка».

Как мы писали ранее, тягаться с Morgenshtern по популярности в этом году пытались рэперы Kizaru и Big Baby Tape, выпустив совместный альбом Bandana, однако он так и не смог превзойти рекорд Million Dollar: Happiness по количеству прослушиваний во «ВКонтакте» в первые сутки, хотя и задержался на долгое время в чартах.

На сегодняшний день известно, что Алишер покинул Россию и исчез в неизвестном направлении после критики со стороны главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.