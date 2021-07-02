Morgenshtern выпустил мерч Million Dollar

Вещи уже можно заказать онлайн. Этот мерч не выглядит на миллион, в отличие от прошлой коллекция от Morgenshtern «Butterfly & Утренняя звезда» (которую, кстати, все еще распродают со скидкой), однако и стоит дешевле.

В коллекции Million Dollar:

– худи (3690 рублей);

– брюки (3890 рублей);

– футболки (2190 рублей);

– майка (1860 рублей);

– поясная сумка (2790 рублей);

– шоппер (1590 рублей);

– панамы (1740 рублей);

– банданы (1350 рублей);

– носки (480 рублей короткие и 690 рублей длинные);

– бутылки, фляги, обложки на паспорт, термостаканы и кружки, а также значки (все – от 200 до 1800 рублей).