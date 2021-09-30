Morgenshtern, Maneskin и BTS: Spotify узнал, что слушала молодежь Уфы этим летом

Топ-5 самых прослушиваемых русскоязычных исполнителей среди слушателей от 14 до 17 лет в Уфе:

Morgenshtern

OG Buda

MAYOT

Soda Luv

Miyagi & Andy Panda

Топ-5 самых прослушиваемых зарубежных исполнителей среди уфимской молодежи:

BTS

Maneskin

Lil Peep

XXXTentacion

Doja Cat

Топ-5 самых прослушиваемых в Уфе русскоязычных треков среди слушателей от 14 до 17 лет:

Cristal & МОЁТ – Remix» (Morgenshtern, Mayot, OG Buda, Soda Luv, Blago white)

«Я в моменте» (Джарахов, Markul)

Aristocrat (Morgenshtern)

«Здравствуйте» (Егор Крид, OG Buda)

Show (Morgenshtern)

Топ-5 самых популярных у молодежи в Уфе зарубежных треков:

I Wanna Be Your Slave (Maneskin)

Beggin' (Maneskin)

Zitti E Buoni (Maneskin)

Butter (BTS)

Montero (Lil Nas X)

Также несколько фактов:

– самые популярные русскоязычные исполнители среди молодежи – рэперы;

– Уфа стала единственным городом в России, где K-pop исполнители заняли первую строчку топа;

– первые строчки топа самых прослушиваемых песен этого лета на русском языке созданы при участии нескольких популярных исполнителей;

– треки группы Maneskin – абсолютные лидеры среди зарубежных исполнителей.