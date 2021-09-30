Morgenshtern, Maneskin и BTS: Spotify узнал, что слушала молодежь Уфы этим летом

Стриминговый сервис Spotify опубликовал отчет о самых популярных музыкантах и жанрах в возрастной категории от 14 до 17 лет.
instagram.com/morgen_shtern
Топ-5 самых прослушиваемых русскоязычных исполнителей среди слушателей от 14 до 17 лет в Уфе:
- Morgenshtern
- OG Buda
- MAYOT
- Soda Luv
- Miyagi & Andy Panda
Топ-5 самых прослушиваемых зарубежных исполнителей среди уфимской молодежи:
- BTS
- Maneskin
- Lil Peep
- XXXTentacion
- Doja Cat
Топ-5 самых прослушиваемых в Уфе русскоязычных треков среди слушателей от 14 до 17 лет:
- Cristal & МОЁТ – Remix» (Morgenshtern, Mayot, OG Buda, Soda Luv, Blago white)
- «Я в моменте» (Джарахов, Markul)
- Aristocrat (Morgenshtern)
- «Здравствуйте» (Егор Крид, OG Buda)
- Show (Morgenshtern)
Топ-5 самых популярных у молодежи в Уфе зарубежных треков:
- I Wanna Be Your Slave (Maneskin)
- Beggin' (Maneskin)
- Zitti E Buoni (Maneskin)
- Butter (BTS)
- Montero (Lil Nas X)
Также несколько фактов:
– самые популярные русскоязычные исполнители среди молодежи – рэперы;
– Уфа стала единственным городом в России, где K-pop исполнители заняли первую строчку топа;
– первые строчки топа самых прослушиваемых песен этого лета на русском языке созданы при участии нескольких популярных исполнителей;
– треки группы Maneskin – абсолютные лидеры среди зарубежных исполнителей.
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