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Morgenshtern, Maneskin и BTS: Spotify узнал, что слушала молодежь Уфы этим летом

Стриминговый сервис Spotify опубликовал отчет о самых популярных музыкантах и жанрах в возрастной категории от 14 до 17 лет.

instagram.com/morgen_shtern

Топ-5 самых прослушиваемых русскоязычных исполнителей среди слушателей от 14 до 17 лет в Уфе:

  • Morgenshtern
  • OG Buda
  • MAYOT
  • Soda Luv
  • Miyagi & Andy Panda

Топ-5 самых прослушиваемых зарубежных исполнителей среди уфимской молодежи:

  • BTS
  • Maneskin
  • Lil Peep
  • XXXTentacion
  • Doja Cat

Топ-5 самых прослушиваемых в Уфе русскоязычных треков среди слушателей от 14 до 17 лет:

  • Cristal & МОЁТ – Remix» (Morgenshtern, Mayot, OG Buda, Soda Luv, Blago white)
  • «Я в моменте» (Джарахов, Markul)
  • Aristocrat (Morgenshtern)
  • «Здравствуйте» (Егор Крид, OG Buda)
  • Show (Morgenshtern)

Топ-5 самых популярных у молодежи в Уфе зарубежных треков:

  • I Wanna Be Your Slave (Maneskin)
  • Beggin' (Maneskin)
  • Zitti E Buoni (Maneskin)
  • Butter (BTS)
  • Montero (Lil Nas X)

Также несколько фактов:

– самые популярные русскоязычные исполнители среди молодежи – рэперы;

– Уфа стала единственным городом в России, где K-pop исполнители заняли первую строчку топа;

– первые строчки топа самых прослушиваемых песен этого лета на русском языке созданы при участии нескольких популярных исполнителей;

– треки группы Maneskin – абсолютные лидеры среди зарубежных исполнителей.

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