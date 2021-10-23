Альбом Kizaru и Big Baby Tape Bandana не смог побить рекорд Morgenshtern

Альбом Bandana в первые 24 часа после релиза набрал 18 млн прослушиваний во «ВКонтакте», но так и не смог превзойти рекорд Million Dollar: Happiness (более 21 млн прослушиваний).

Это очень печальная новость для Kizaru, у которого давний конфликт с Morgenshtern, особенно учитывая то, что Million Dollar: Happiness – это шуточная часть альбома, а ведь была еще основная – Million Dollar: Business.