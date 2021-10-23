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Музыка

Альбом Kizaru и Big Baby Tape Bandana не смог побить рекорд Morgenshtern

Коллаборация двух крупнейший русскоязычных рэперов Kizaru и Big Baby Tape позиционировалась как главное событие в российской музыке в этом году.

instagram.com/tommyhellatrigger

Альбом Bandana в первые 24 часа после релиза набрал 18 млн прослушиваний во «ВКонтакте», но так и не смог превзойти рекорд Million Dollar: Happiness (более 21 млн прослушиваний).

Это очень печальная новость для Kizaru, у которого давний конфликт с Morgenshtern, особенно учитывая то, что Million Dollar: Happiness – это шуточная часть альбома, а ведь была еще основная – Million Dollar: Business.

Алишер уже высмеял эту попытку в Instagram: «Двое против одного... Но я все еще король цифр».

Перед релизом Kizaru и Big Baby Tape называли современный русский рэп слабым и обещали изменить это и показать, как надо делать музыку, однако многие комментаторы пишут, что альбом слабый, а биты – примитивные.

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