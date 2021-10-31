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Музыка

Вышел клип Morgenshtern «Я когда-нибудь уйду»

Уфимский рэпер Morgenshtern выпустил заключительную часть серии клипов на треки с альбомов Million Dollar.

Трек «Я когда-нибудь уйду» вошел в альбом Morgenshtern Million Dollar: Business, который вышел 28 мая. Клип можно посмотреть на официальном канале артиста (содержит нецензурную лексику).

За первые часы клип собрал на YouTube почти 2 млн просмотров. Сам альбом сразу после выхода весной возглавил альбомный чарт Apple Music и долгое время держался на вершине и в топе.

Лейбл Atlantic Records Russia заплатил Morgenshtern один миллион долларов в качестве аванса за этот альбом, который тот решил разбить на две части: первая – под названием Million Dollar: Happiness – носит по большей части шуточный характер, однако побила рекорд VK Music по количеству прослушиваний за сутки.

Люди:
Morgenshtern

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