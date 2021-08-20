Уфа музыкальная: новые клипы от i61 и Jeembo

Jeembo и Obladaet выкатили фит Hella Players – послушать его можно в Apple Music, VK Music, YouTube Music, Boom, Spotify, Deezer и Yandex Music, все ссылки тут.

Одновременно вышел и клип, который можно посмотреть на канале Obladaet (ненормативная лексика).

Jeembo родился в Нижневартовске, после чего с родителями переехал в Уфу, где в школьные годы увлекся хип-хопом и пополнил ряды движения YungRussia, считался одним из наиболее техничных рэперов команды. С 2016 по 2019 годы Jeembo выпустил четыре мини-альбома, в 2017 году отметился фитом со звездой мировой хип-хоп-сцены 6ix9ine No Smoke Ruff.