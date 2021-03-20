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«Лауд» и Thomas Mraz выступили в «Вечернем Урганте» (видео)

Четыре уфимских парня и две крупные музыкальные единицы: Thomas Mraz и трио «Лауд» раздали стиля в эфире шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале».

Они исполнили совместный трек «На бит», вошедший в альбом «Лауд» «Красный закат». Релиз альбома состоялся 19 февраля, в нем 10 треков и восемь из них – фиты.

Thomas Mraz 19 марта выпустил трек «Отрочество» – он войдет в альбом Victory, релиз которого состоится второго апреля. В нем будет целых 25 треков, среди них – и новые фиты с «Лауд».

После выпуска альбома Thomas Mraz отправится в тур и 29 апреля 2021 года даст большой концерт в Уфе.

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