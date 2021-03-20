«Лауд» и Thomas Mraz выступили в «Вечернем Урганте» (видео)

Они исполнили совместный трек «На бит», вошедший в альбом «Лауд» «Красный закат». Релиз альбома состоялся 19 февраля, в нем 10 треков и восемь из них – фиты.

Thomas Mraz 19 марта выпустил трек «Отрочество» – он войдет в альбом Victory, релиз которого состоится второго апреля. В нем будет целых 25 треков, среди них – и новые фиты с «Лауд».

После выпуска альбома Thomas Mraz отправится в тур и 29 апреля 2021 года даст большой концерт в Уфе.