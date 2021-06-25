i61 выпустил мини-альбом Bloodrain

Отец-основатель объединения Dopeclvbworld i61, он же Федор Приходов, он же вечный фрешмен и ветеран, как всегда, выпустил что-то на своей волне, о своей вселенной и про свою философию.
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EP Bloodrain уже доступен на Apple Music, VK Music, Boom, Spotify, YouTube Music и Yandex Music, все ссылки тут.
«Bloodrain – это сборник из шести треков, объединенных одним настроением. После светлого Angelwave я снова окунулся в мрачное звучание, и более жесткий звук. Атмосфера магического присутствия и лесных духов, увлекающих во тьму, не покидает инструменталы, поддерживающие мои короткие истории.
Начинается релиз сказаниями о мудрецах ("Два мудреца") и обиталищем маньяка в темном лесу ("Лес"), прерывается объяснением принципа самой магии в Mana и возвращается к вечной борьбе в Blade и Till i die.
Заканчивается дарковой оде методам обработки мировых данных – Big data. Я вложил в этот релиз больше технических навыков и мощи и надеюсь, вы оцените это по достоинству. Приятного прослушивания!» – анонсировал Федор выход альбома.
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