i61 выпустил мини-альбом Bloodrain

EP Bloodrain уже доступен на Apple Music, VK Music, Boom, Spotify, YouTube Music и Yandex Music, все ссылки тут.

«Bloodrain – это сборник из шести треков, объединенных одним настроением. После светлого Angelwave я снова окунулся в мрачное звучание, и более жесткий звук. Атмосфера магического присутствия и лесных духов, увлекающих во тьму, не покидает инструменталы, поддерживающие мои короткие истории.

Начинается релиз сказаниями о мудрецах ("Два мудреца") и обиталищем маньяка в темном лесу ("Лес"), прерывается объяснением принципа самой магии в Mana и возвращается к вечной борьбе в Blade и Till i die.

Заканчивается дарковой оде методам обработки мировых данных – Big data. Я вложил в этот релиз больше технических навыков и мощи и надеюсь, вы оцените это по достоинству. Приятного прослушивания!» – анонсировал Федор выход альбома.