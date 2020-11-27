Новый альбом i61: на фитах – Cream Soda, Boulevard Depo и Pussy Riot

Альбом Angelwave можно скачать или послушать на Apple Music, VK Music, Boom, Spotify, YouTube Music, iTunes Store и Yandex Music, все ссылки тут.

В этот альбом вошли фиты с такими музыкантами, как Boulevard Depo, Cream Soda, Pussy Riot и Saluki.

i61 – это 26-летний уфимский рэпер Федор Приходов, его первые треки были записаны еще в 2007 году, а в 2008 он начал выступать вместе с Boulevard Depo, далее вместе с Basic Boy и Glebasta Spal образовал объединение Dopeclvbworld. Наряду с Thomas Mraz упоминался в рейтингах наиболее перспективных молодых российских рэперов.