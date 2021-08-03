Билли Айлиш обошла Земфиру, но не возглавила альбомный чарт Apple Music

В последние несколько недель в топ-10 чарта стабильно хотя бы одну строчку занимают альбомы от уфимских музыкантов. По итогам богатой на громкие релизы прошлой недели – сразу две, и вы наверняка догадываетесь, кому они принадлежат.
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Первое место в альбомном чарте Apple Music занял совместный релиз Индаблэк, Скриптонита и Qurt – довольно предсказуемо, ведь все, что в последнее время выпускает Скриптонит, сметают с полок и заслушивают до дыр.
На втором месте Билли Айлиш с альбомом Happier Than Ever, а третью строчку заняла Земфира с недавним EP «Ах». Альбом Million Dollar: Business за авторством Morgenshtern потеснили на шестую позицию.
Что забавно, в топ-50 поднялся альбом Земфиры «Прости меня моя любовь» 2000 года выпуска, а «Бордерлайн» все еще держится в топ-30.
Также в рейтинге можно увидеть Morgenshtern – Million Dollar: Happiness, Tveth & Lil Smooky – Kompressor и Boulevard Depo & Jeembo – «Омофор».
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