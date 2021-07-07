Morgenshtern клонировал себя в клипе Nominalo

Трек Nominalo вошел в альбом Morgenshtern Million Dollar: Business, который вышел 28 мая. Клип можно посмотреть на официальном канале артиста (содержит нецензурную лексику).

За несколько часов клип собрал на YouTube почти три млн просмотров и занял первую строчку на вкладке «В тренде». Сам альбом в VK Music прослушали более 58 млн раз, уже несколько недель он возглавляет альбомный чарт Apple Music.

Лейбл Atlantic Records Russia заплатил Morgenshtern один миллион долларов в качестве аванса за новый альбом, который тот решил разбить на две части: первая – под названием Million Dollar: Happiness – носит по большей части шуточный характер, однако набрала 56,5 млн прослушиваний и сейчас тоже входит в топ альбомного чарта Apple Music.