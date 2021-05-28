Boulevard Depo и Pretty Scream выпустили сингл «Ревность»

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Pretty Scream – это музыкальный продюсер Игорь Негуляев, который работал с такими музыкантами, как Big Baby Tape, Feduk, Soda Luv, Blago White, OG Budda, Thrill Pill, D.Masta и многие другие. Для Boulevard Depo он писал биты на треки Loot и No Hook No Hoes.

В 2021 году Boulevard Depo уже выкатил на пару с Jeembo EP «Омофор», который сразу после выхода возглавил альбомный чарт Apple Music, также ожидается его фит с Jeune Vamp и еще один мини-альбом.